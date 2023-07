Stralend zonnig weer in Beek vandaag

Celstraf voor leraar Vista College na ontucht

Een voormalige leraar van het Vista College in Heerlen moet 12 maanden de cel in, waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar voor misbruik van een studente. Tegen de man was 15 maanden cel geëist, waarvan 13 voorwaardelijk. Dat meldt 1Limburg.