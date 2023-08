Tegenval­len­de resultaten voor DSM-Firmenich door langzaam herstel vitamine­markt China

Speciaalchemieconcern DSM-Firmenich heeft tegenvallende resultaten geboekt met zijn vitaminedivisies in de eerste helft van 2023, vooral op het gebied van dierenvoeding. Dat komt volgens topman Dimitri de Vreeze met name door de prestaties op de Chinese markt. China herstelt nog langzaam van de strenge coronalockdowns die het land vorig jaar nog in zijn greep hielden. Tot het uitbreken van de crisis was China echter een van de grootste afzetmarkten voor dierlijke vitamines en proteïnen, aldus De Vreeze.