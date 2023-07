Buien met regen, maar soms ook zon in Beekdaelen vandaag

Fietsster (83) omgekomen door aanrijding met ambulance in Geleen

Een 83-jarige vrouw uit Stein is dinsdagavond op een fiets om het leven gekomen door een aanrijding met een ambulance in Geleen. Het ongeval gebeurde net voor 18.00 uur op de afrit van de A76 met de Kerenshofweg in de Limburgse stad, meldt de politie.