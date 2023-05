De Ster 1 en RKSV Minor verdelen de punten

Appartemen­ten­com­plex Landgraaf ontruimd na brand, een gewonde

Een bewoner van een appartement in Landgraaf is zondagavond naar het ziekenhuis gebracht nadat brand was uitgebroken in zijn woning. Volgens een woordvoerder van de brandweer had hij te veel rook ingeademd. Ook enkele andere bewoners van het appartementencomplex zijn door de ambulancedienst nagekeken na het inademen van rook. De brandweer heeft het hele appartementencomplex van 96 woningen laten ontruimen, aldus de woordvoerder.