Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in Beekdaelen

Hulpdien­sten halen verwarde man uit bouwkraan in Maastricht

De hulpdiensten hebben maandagochtend in Maastricht een man uit een hoge bouwkraan gehaald. De man was in de kraan geklommen en ging vervolgens op de draagarm staan. Na beneden te zijn aangekomen, werd de man naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie vertoonde de man verward gedrag.