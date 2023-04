Gemeente Beekdaelen adviseert geen grondwater meer te gebruiken wegens vervuiling

Sint Servaas­brug Maastricht na zakken waterpeil niet langer continu in hoogstand

De Sint Servaasbrug in Maastricht is sinds woensdag niet langer in de zogeheten hoogstand geplaatst. Dat was volgens Rijkswaterstaat (RWS) sinds afgelopen vrijdag nodig in verband met de sterke stroming van het water in de Maas. Met de hoogstand wilde Rijkswaterstaat risico’s voor het passerende scheepvaartverkeer wegnemen. Nu het waterpeil van de Maas gezakt is, hoeft de brug niet langer continu hoog te staan, maakte RWS woensdag bekend.