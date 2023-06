Helder weer in Beekdaelen vandaag

Treinver­keer Roer­mond-Susteren urenlang stilgelegd om gaslek

Het treinverkeer tussen Roermond en Susteren heeft dinsdagochtend een enkele uren stilgelegen om een gaslek in Echt. Sinds 11.00 uur is het treinverkeer weer op gang gekomen en namen de vertragingen af, meldde de NS. De stremming werd veroorzaakt door een gaslek in Echt. Dat lek is inmiddels gedicht.