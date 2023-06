Meer dan driehonderd leerlingen in Beekdaelen wachten op uitslag eindexamen

Weer mogelijk koeler tijdens Pinkpop: temperatu­ren dalen eind volgende week

Het weer gaat veranderen en dat pakt gunstig uit voor Pinkpop. Dat laat Weeronline vrijdag weten in een eerste vooruitblik op het weer tijdens het festival, dat van 16 tot en met 18 juni plaatsvindt in Landgraaf. De stroming gaat in de loop van volgende week waarschijnlijk draaien naar het noordoosten, waardoor de hele hoge temperaturen zakken.