Schinveld 1 verslaat Linne 1

Dode bij brand appartemen­ten­com­plex in Buchten

Door een brand in een appartementencomplex in Buchten is zondagochtend een man om het leven gekomen. Een vrouw is gewond geraakt. Ook zijn twee honden omgekomen, meldt een woordvoerster van de politie. De vrouw is volgens een woordvoerster van de brandweer ter controle naar het ziekenhuis gebracht.