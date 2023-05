Woander Forest 1 boekt monsterzege op Roosteren 1

Groningen stelt zich kandidaat voor Europese waterstof­bank, opgewekt door zon, wind en water

De provincie Groningen heeft zich kandidaat gesteld voor de Europese waterstofbank. De Groningse commissaris van de Koning René Paas, tevens voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, heeft dat dinsdag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst over Noord-Nederland in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. De Europese Unie wil zo’n bank nog voor het eind van het jaar in het leven roepen om de productie van hernieuwbare waterstof de komende jaren te verdubbelen.