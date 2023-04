In Beesel zo goed als helder vanochtend

Personeel Rockwool in Roermond legt vier dagen werk neer, derde staking in korte tijd

Bij steenwolproducent Rockwool in Roermond is dinsdag om 07.00 uur een vierdaagse staking uitgebroken. De werknemers eisen een betere cao. Het is inmiddels de derde staking in korte tijd die FNV bij Rockwool uitriep. Volgens bestuurder Paul Smink van FNV Procesindustrie is de staking nodig omdat de directie in de cao-onderhandelingen nog steeds niet tegemoet wil komen aan de eisen van de werknemers.