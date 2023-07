Knappe koppen Beesel goed voor vier uitvindingen in vijf jaar tijd

Vrouw (90) in Venray verlaat woning na slinkse gaslek babbeltruc, man gaat ervandoor met kluisin­houd

Een 90-jarige vrouw in Venray is slachtoffer geworden van een babbeltruc. Dat meldt de politie. Een man ging er met haar geld uit de kluis vandoor, nadat zij haar woning verliet. Als smoes had hij een gaslek bedacht bij een naastgelegen gebouw.