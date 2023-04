Reconstructie in onderzoek naar dode vrouw Reuver

Medewerker Limburgse vrouwenge­van­ge­nis weg om relatie met gevangene

Een medewerker van de vrouwengevangenis Ter Peel in Evertsoord is weggestuurd vanwege een relatie met een gevangene. ,,Hij is gehoord, naar huis gestuurd en zijn tijdelijke contract is voortijdig ontbonden”, zei een woordvoerster van de Dienst Justitiële Inrichtingen na berichtgeving hierover in De Limburger donderdag.