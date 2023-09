Sportclub Irene 8 verslaat Reuver 5

Wedstrijd Kruisland gestaakt in de rust, omdat de scheids­rech­ter bevangen raakt door de hitte

De wedstrijd tussen Kruisland en Venray duurde zondagmiddag maar 45 minuten. Scheidsrechter Eddy van Yren raakte bevangen door de hitte, werd in de rust nog wel even verzorgd, maar besloot dat het onverantwoord was door te gaan en staakte het duel bij een 1-1 stand. ,,Jammer, net nu we weer grip op het spel kregen.”