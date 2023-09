Automobi­list loopt over N2 na ongeluk, wordt aangereden en overlijdt

Een 41-jarige man uit Roermond is zondagavond aangereden op de N2 in Eindhoven, ter hoogte van het Van der Valk-hotel. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Even daarvoor was de man betrokken bij een eenzijdig ongeval op de naastgelegen A2, in de richting van Leende.