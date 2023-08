Vaals is groenste gemeente van het land: ‘Ruim driekwart van de oppervlak­te is groen’

De gemeente Vaals, vlak bij de grens met Duitsland en België, is relatief de meest groene gemeente van Nederland. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op ‘Natuurbeschermingsdag’. ,,Ruim driekwart van de oppervlakte per buurt is groen, kijkend naar laag groen en bomen per buurt, exclusief agrarische bestemming”, aldus de organisatie. Ze concludeert dit wel op cijfers van 2021, dat zijn de meest recente.