Zoveel geld verdienen jongeren gemiddeld in de gemeente Beesel

Steeds meer hoop voor kinderen in Griendts­veen, stichting dicht bij overname basis­school

GRIENDTSVEEN - Het voortbestaan van de basisschool in Griendtsveen is een flinke stap dichterbij. Een onlangs in het Peeldorp opgerichte stichting is in verregaande gesprekken om de school over te nemen.