Aantal winkels in Berg en Dal vorig jaar gekrompen

MET VIDEO 'Fitboy' Frits (90) krijgt geen genoeg van sporten en verklapt zijn geheim

Hij heeft een beetje dunne armpjes, vindt hij zelf, maar verder mag hij er op zijn 90ste inderdaad best wezen, erkent Frits Berbé. Drie ochtenden per week hangt de fitboy op leeftijd nog in de apparaten van fitnesscentrum Lierdal in zijn woonplaats Molenhoek.