Aardbeving Turkije en Syrië: Berg en Dal verwacht meer vluchtelingen

UPDATE | MET VIDEO 13-jarige Dylano van Nunen is nieuwe Koning van de Metworst

De 13-jarige debutant Dylano van Nunen is de nieuwe Koning van de Metworst. De Boxmeerse ruiter versloeg in een direct gevecht Rens Verberkt. Roy van Eck ontbrak in de finale op het Vortums Veld; zijn paard had vlak voor de start een te hoge hartslag.