Afrika Museum heet straks geen Afrika Museum meer, althans voorlopig

Paters nemen Afrika Museum weer in eigen hand na ruzie over de naam en over Afrikaans dorp

BERG EN DAL - De paters van de Heilige Geest willen ‘hun’ Afrika Museum in Berg en Dal weer zelf gaan runnen. Ze willen althans meer grip op het museum krijgen. Met als gevolg een breuk met de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, de huidige beheerder van het museum. Het huurcontract zal per 31 december 2024 dan ook niet verlengd worden. Een verschil van inzicht over de koers van het museum ligt aan de breuk ten grondslag.