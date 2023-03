Autobrand in Waterstraat Beek blijft vlammen door volle benzinetank

Kou in Nijmeegse probleem­flat moet straks écht weg zijn: experts dichten gaten om tocht tegen te gaan

Kou in huis door scheuren en gaten, water dat plots heet of koud wordt, tocht bij de voordeur: twintig huurders van de Nijmeegse Vijverhorstflat in stadsdeel Dukenburg hebben zich inmiddels met klachten gemeld bij woningcorporatie Portaal. Experts werken hard aan oplossingen.