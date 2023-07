Berg en Dal wil nooit meer een affaire als Bakker versus Ten Westeneind: ‘Schadelijk voor betrokkenen en vertrouwen’

Down The Rabbit Hole, dag 3: rustig en ontspannen opstarten

Droog, zonnig en een beetje winderig. Zo gaat de slotdag van Down The Rabbit Hole in Ewijk van start. Voor festivalgangers is het inmiddels routine: in de rij staan voor de douche, misschien even aan ochtendyoga doen, of zwemmen in de plas.