Bijna tweeduizend foto’s van gesneuvelden op Canadese begraafplaats

We willen vaker lenen om auto te kopen of te verbouwen, maar de rente is verdubbeld

Een verbouwing of een nieuwe auto financieren? Het aantal aanvragen voor leningen steeg vorig jaar flink, signaleert vergelijkingssite Independer. Maar ook de rente op persoonlijke leningen gaat omhoog en is zelfs verdubbeld ten opzichte van vorig jaar zomer. Vijf vragen over persoonlijke leningen.