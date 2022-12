De kerstengel die geen kerstengel kreeg, Willemien overleed net voordat ze werd verrast: ‘Ze was er altijd voor ons’

,,Het appje kwam toen we onderweg waren naar het huis van Willemien in Beneden-Leeuwen”, zegt Corrie Hendriks (68). ,,Toen hadden we het net gehoord. Ik dacht: wat een ironie.”



Het appje was van de verslaggever van De Gelderlander. Corrie had haar zus opgegeven voor het kerstengelenproject van de krant. Daarbij worden mensen in het zonnetje gezet die belangrijk voor iemand zijn en die wel een oppepper kunnen gebruiken. Het bijzondere verhaal dat Corrie instuurde over haar zus was door de redactie uit de vele inzendingen geselecteerd. Maar Willemien zou de kerstengel nooit ontvangen. Ze was zojuist, plotseling en geheel onverwacht, overleden.