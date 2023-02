De Marskramer wijkt voor carnaval in Groesbeek en daarna blijft-ie nog lang weg

18 tot 25 jaar? Dan is een polsbandje handig met carnaval in Berg en Dal

Wie tussen de 18 en 25 jaar oud is en in de gemeente Berg en Dal carnaval wil gaan vieren, kan in een aantal feestlocaties een polsbandje krijgen waaraan het barpersoneel in één oogopslag kan zien dat de carnavalist oud genoeg is om een pilsje, wijntje of Apfelkorntje te kopen.

