De Treffers legt per direct speler vast met verleden bij Borussia Dortmund en FC Utrecht

Geen schnitzels en asperges meer langs de Milsbeekse Rijksweg: ’t Töpke stopt ermee nu alles nog goed is

MILSBEEK - Een goede schnitzelbodem leggen met carnaval, een satéetje prikken met de kinderen, de eerste asperges met zalm eten in het voorjaar. Generaties Milsbekenaren groeiden op met restaurant ’t Töpke aan de Rijksweg. Maar gastvrouw Gertie Weijers en chefkok Petra Janssen sluiten de deur. ,,We willen in een mooie periode stoppen.”