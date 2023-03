Deze Russische tank nam vorig jaar nog Kyiv onder vuur, nu komt-ie naar Groesbeek

Provinciale Statenverkiezingen 2023 Hertelling in Nijmegen: waarom duurt het toch zo lang in de Waalstad?

In Nijmegen worden vrijdagochtend nog steeds stemmen geteld. De definitieve uitslag van de verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschap zijn niet bekend. Nijmegen is uitzonderlijk laat met de uitslag omdat een hertelling nodig is. Wat er is misgegaan, wil de gemeente op dit moment niet zeggen. Ook is niet bekend wanneer de hertelling gereed is.