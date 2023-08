‘Dreigende situatie’ bij Erlecoms vakantiehuis, maar niemand is opgepakt: wapen niet gevonden

Thuiswed­strij­den TEC en GVVV in laatste voorronde KNVB-be­ker, De Treffers naar vierdedivi­si­o­nist

TEC en GVVV kunnen op eigen veld een ticket voor de KNVB-beker in de wacht slepen. Beide ploegen hebben een thuiswedstrijd geloot in de tweede (en laatste) voorronde voor het hoofdtoernooi. Tweededivisionist De Treffers wacht een duel bij vierdedivisieclub HVCH in Heesch.