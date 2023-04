Eerste Koningsnacht in Groesbeek trekt 800 mensen

Met Video & Foto's Botsende tankers veranderen de Waal voor één uur in rampgebied: ‘Het was ontzettend realis­tisch’

Wat doe je wanneer je met een tanker vol gevaarlijke chemicaliën in aanvaring komt met een ander schip? En er gewonden vallen? En er risico is op brand? De kans daarop is klein, maar áls het dan toch gebeurt kan je het maar beter geoefend hebben. Dat gebeurde woensdag op de Waal bij Beuningen.