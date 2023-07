Eigenaar boos over inval bij uitzendbureau: ‘Alsof er ik weet niet wat is aangetroffen’

Inwoners van Gennep wanhopig door chaotische bouw: ‘Het is één grote flop’

De Patrijsstraat in Gennep moet nog voor de vakantie in de bouwsector, komende vrijdag, weer enigszins begaanbaar zijn. Dat mag ook wel, wat de inwoners betreft, ze zitten al maanden in de rotzooi. Fietsen was niet mogelijk door het losse zand.