Etalages besmeurd met poep en troep in Groesbeek: buurt is hangjongeren helemaal zat

Patisserie Strik opent nieuwe vestiging in Nijmegen-Noord: ‘Onze grootste en duurste winkel’

Strik Patisserie, een oude en gerenommeerde Nijmeegse naam, begint een vestiging in het winkelcentrum van Hart van de Waalsprong. Eigenaar en directeur Maurits van Geenen: ,,Het wordt de grootste en voor ons duurste winkel. Maar het is een goede investering, daar geloven we in.”