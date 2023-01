Evacuatie Kleef om vliegtuigbom: hulpdiensten bellen bij elk huis aan en checken of bewoners weg zijn

updateKLEEF - In de directe omgeving van de Stadthalle aan de Wasserstrasse in het Duitse Kleef moeten donderdagmiddag alle bewoners in een straal van 350 meter hun woningen, bedrijven en kantoren verlaten. Bij graafwerkzaamheden voor de uitbreiding van de stadshal is een 500-ponds-bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.

Direct na de vondst van de bom donderdagochtend heeft de gemeente alarm geslagen en zijn voorbereidingen getroffen om het gevaar te doen wijken. De omgeving is afgezet zodat de bom kon worden onderzocht. Op het moment dat duidelijk werd dat het om een niet ontplofte, zware bom gaat, is besloten tot de ontruiming van de wijde omgeving.

Het deel van het centrum van Kleef dat geëvacueerd moet worden vanwege een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog.

Evacuatie begonnen

Volgens de autoriteiten is de bedoeling dat de bom nog vandaag onschadelijk wordt gemaakt. Of dat ter plekke gebeurt of elders moet nog worden besloten. Inmiddels is de evacuatie van de panden binnen de straal van 350 meter rond de vindplaats van de zware bom begonnen.

Brandweer, politie, ambulancepersoneel en veiligheidsdiensten zien erop toe dat de mensen in de betreffende gebouwen ook daadwerkelijk vertrekken. Mensen die niet zelf hun huis kunnen verlaten krijgen daarbij hulp. Het evecuatiegebied is hermetisch afgezet door de politie. Niemand mag het gebied nog in.

Gemeente Kleef waarschuwt haar inwoners voor de gevonden bom.

Van huis tot huis controleren of bewoners zijn vertrokken

Hulpverleners gaan van huis tot huis om mensen op te roepen te eveacueren. Bij elke woning wordt aangebeld om te controleren of de bewoners vertrokken zijn. Pas als zeker is dat iedereen die zich niet meer binnen de evacuatiecirkel mag bevinden ook echt weg is, begint de ontmanteling van de bom.

Als eerste gaat de explosievenopruimingsdienst de bom onschadelijk proberen te maken door de ontsteking te verwijderen. Dat gebeurt met twee raketjes die op de bom worden gemaakt. (zie foto)

Zelfde type bom als in Huissen

Eind vorig jaar werd in Huissen een vliegtuigbom gevonden die van hetzelfde type was als het nu in Kleef aangetroffen explosief. In Huissen werd de bom enkele weken na de vondst ontdaan van de ontsteking en later tot ontploffing gebracht. In Huissen moesten omwonenden alleen tijdens het weghalen van de bom hun woning verlaten.

