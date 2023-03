Flyerende D66’ers weggestuurd bij super, omdat ‘actie niet op prijs wordt gesteld’; foutje zegt winkelbaas

Dukenburg van het aardgas af, het komt steeds dichterbij: wat gaat er gebeuren?

Nijmegen gaat komende jaren meer en meer van het aardgas af. Stadsdeel Dukenburg is snel aan de beurt: zo’n 4000 huizen in de wijken Zwanenveld en Lankforst-Noord moeten vanaf 2026 van de vervuilende warmtebron afgaan. De woningen krijgen verwarming via restwarmte van afvalcentrale ARN.