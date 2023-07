Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Berg en Dal vandaag

Brandweer­man raakt onwel door hitte in zaagpak tijdens inzet bij stormscha­de

Een brandweer-medewerker is zondag onwel geworden tijdens de inzet bij het verhelpen van stormschade aan de Riethorsterweg in Plasmolen. De brandweerman werd niet lekker door de enorme hitte die extra groot was doordat hij een beschermend zaagpak droeg.