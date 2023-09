Schip voor Oekraïners in Mook tijdelijk naar Heijen, opvang wordt uitgesteld

Het schip aan de Mookse kade waar binnenkort honderd ontheemden uit Oekraïne worden opgevangen, is vrijdag vertrokken. De MS Switzerland gaat voorlopig naar de Rijksvluchthaven in Heijen. Dat is noodzakelijk omdat door een calamiteit bij de sluis in Grave het waterpeil in de Maas zakt.