Gezin uit Malden voor rechtbank in Kleef wegens drugshandel: pas in rechtszaal gaan de boeien af

PS 2023 BBB grootste partij in Berg en Dal, FvD verliest fors

De BoerBurgerBeweging (BBB) is in Berg en Dal de grootste partij geworden. De partij kreeg 20,3 procent van de stemmen. FvD, de partij die vier jaar geleden nog een daverend debuut meemaakte, is met nog slechts 2 procent van de kiezers gedecimeerd.