Groesbeek heeft er 23 woningen bij: appartementen met gezamenlijke binnentuin

Pompestichting Directeur kliniek over ontsnap­ping tbs'er: ‘Verschrik­ke­lijk wat er is gebeurd, bijna beestach­tig’

Tbs’er Kendrick M. ontsnapte tijdens begeleid verlof in Nijmegen. Daarna stak hij zijn ex-vriendin neer in Soest. Directeur Edo de Vries van tbs-instelling De Pompestichting voelt zich medeverantwoordelijk. Maar zegt ook: ,,Het tbs-systeem is de beste manier. Maar nul incidenten is een utopie. Dat is de kille keerzijde.”

23 december