Groesbeekse ouderen boos: ze raken parkeerprivileges bij hun woningen kwijt

Jayhlinn (8) mist door hartklach­ten glansrol met carnaval, maar kan nu tóch nog even schitteren als jeugdprin­ses

Ze had zich enorm verheugd op haar rol als jeugdprinses van CV De Spoorspiekers, maar carnaval 2023 verliep voor Jayhlinn van den Broek heel anders dan ze zich had voorgesteld. Kort voor de festiviteiten moest ze in het ziekenhuis worden opgenomen, waardoor haar glansrol in duigen viel.