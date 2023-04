‘Gruusbêkse Passion’ trekt drie keer een volle kerk

Het lijdensverhaal van Jezus, verteld in een eigentijds jasje met moderne popliedjes. Vertolkt door plaatselijke verenigingen. Dat is de Gruusbêkse Passion. Donderdagavond was de eerste van drie uitvoeringen in de Antoniuskerk in Groesbeek-Breedeweg. De kerk zat bijna vol.