Hans de Echte Bakker gaat brood bakken van eigen geteelde tarwe: ‘Zo zijn we weer een stukje duurzamer’

Millingen heeft weer kermis wanneer de regio in ruststand gaat

Het is een traditie die ze vorig jaar in Millingen na drie jaar coronadroogte met graagte weer oppikten: de traditionele kermis in het weekend na de Nijmeegse Vierdaagse. Wanneer de rest van de regio wat rust pakt of de koffers naar een ver vakantieoord, trekken ze in Millingen de feestkleding aan.