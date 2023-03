Het blijft gezellig in Sporthal Heuvelland: Er staat weer iemand achter de bar voor bier, cola en ‘bruin fruit’

Clubs in spanning: is er straks nog een beheerder voor de kantine van sporthal Heuvelland?

GROESBEEK - Verenigingen die gebruikmaken van sporthal Heuvelland in Groesbeek vragen zich af of de kantine na 1 december nog open is. Horeca-uitbater Mike van der Steeg die het beheer een jaar geleden overnam, stopt ermee.