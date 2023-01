Horeca Groesbeek mag met carnaval geen ‘sjunkeltent’ neerzetten

Eerste Plus-supermarkt opent in Nijmegen, op plek van voormalige Coop in de Hazenkamp

NIJMEGEN - Supermarkt Coop in de Nijmeegse wijk Hazenkamp gaat vanaf woensdag verder als Plus. Het is daarmee de eerste van de acht Coop-filialen in de stad die omgeturnd is tot een Plus-supermarkt.

23 januari