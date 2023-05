In Berg en Dal is het voortaan verboden om snoeihout te verbranden, laten ophalen kost 37,50 euro

Gekrijs en gepoep: Gennep organi­seert zelfs extra bijeen­komst voor de overlast van roeken

Ze schijten de boel onder en maken lawaai. De overlast van roeken in Gennep groeit en het vervelendste is: de vogels zijn nauwelijks weg te krijgen. Roeken zijn niet de meest prettige beesten om als buren te hebben. In Gennep is er nu een speciale bijeenkomst over.