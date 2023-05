In deze Ubbergse villa waan je je in een kasteel aan de Loire, en nu kun je het kopen

Scholen krijgen de roosters nog net rond, maar in de toekomst ook? ‘Dit kunnen we nog twee jaar’

Waar het lerarentekort in Nijmegen zo hoog is opgelopen dat klassen regelmatig thuis moeten blijven, lukt het scholen in Maas en Waal nog wel om kinderen op school te houden. Nog net. ,,In de toekomst komt de bezetting in het geding.”