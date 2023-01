Jaarlijkse vangactie ‘koniks’ Bisonbaai: tien veulens gechipt, met dank aan hoogwater

Het weiland staat blank, paarden en runderen worden bijgevoerd. Het blijft maar regenen: zorg of zegen?

Weilanden lopen onder, koeien moeten op stal. Grazers in de uiterwaarden moeten naar hogere plekken om droge hoeven te houden. De aanhoudende regen is een last. Maar niet alleen: ,,De natuur heeft er alleen maar voordeel van.”

