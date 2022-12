John Deuss uit Berg en Dal, de geheimzinnigste zakenman van het land

De monumentale maar vervallen boerderij op het Berg en Dalse landgoed de Watermeerwijk is verkocht aan een Nijmeegse fysiotherapeut en wordt binnenkort gerenoveerd. Het landgoed is sinds 30 september 1983 eigendom van de puissant rijke John Deuss.

Reden voor de vraag: Wie is John Deuss ook alweer?

Johannes Deuss komt in 1942 ter wereld in Amsterdam. Hij runt als jongeman in Nijmegen een Citroëngarage - overgenomen van zijn vader - en is kortstondig importeur van Japanse Hino-trucks. Dat bedrijf, officieel gevestigd aan de Vredestraat 1 in Nijmegen, gaat in 1967 failliet. Deuss, dan 24, stapt vervolgens de oliehandel in met zijn firma Johns Own Company (JOC Oil), het latere Transworld Oil. Weer later begint hij zijn eigen bank (First Curaçao International Bank, sinds 1973). Deuss wordt rijk.

Hoe rijk?

Heel rijk. In 2018 taxeert Quote zijn vermogen op 350 miljoen, maar eerder (in 2006) was hij volgens het zakenblad nog goed voor een miljard. In de jaren daarna boert hij wat achteruit, volgens Quote althans. Het Financieel Dagblad betitelde hem ooit als ‘met afstand de geheimzinnigste zakenman van Nederland’, maar noemde hem ook ‘charmant, sociaal intelligent en assertief’. Aan de andere kant: mensen die hem uit Nijmegen kennen, zeggen dat een gevleugeld gezegde van Deuss was: ‘Betalen, wat is dat?’ Hij schuwt de publiciteit, dus we kunnen het hem niet zelf vragen.

Maar hij komt wel in de publiciteit?

Geregeld. In januari 1985 bijvoorbeeld wordt er brand gesticht in zijn kantoor annex woning (hij woont vooral op Bermuda): het kasteeltje aan de Meerwijkselaan in Berg en Dal. Dat staat niet op het landgoed, maar een stukje verderop. De aanslag wordt opgeëist door de actiegroep Pyromanen tegen Apartheid. Er bestaat het vermoeden dat ook de linkse terreurbeweging Rara (Revolutionare Anti-Racistische Actie; claimde dertig aanslagen, onder meer op tankstations) erachter zat. De zaak is nooit opgelost.

Waarom deze aanslag?

In die jaren is er een internationaal embargo tegen Zuid-Afrika vanwege de apartheid. Er mag ook geen olie geleverd worden. Deuss wordt ervan beticht dat wel te doen. Het platform ‘Mannen met witte boorden’ schat dat Deuss in sommige jaren in 25 tot 50 procent van de oliebehoefte van Zuid-Arika voorzag. Zelf zou hij eens gezegd hebben tegen apartheid te zijn, maar dat een olieboycot contraproductief werkte. Volgens de Groene Amsterdammer verscheepte Deuss in 1981 en 1982 minstens zeventig tankladingen ruwe olie naar Zuid-Afrika.

Hoe kwam hij aan de olie?

Onder meer uit Rusland. Op enig moment, zo wil het verhaal, vinden de Russen dat ze de olie aan Deuss te goedkoop leveren. Er ontstaat een geschil; er verdwijnt op volle zee een olietanker (met Russische olie) en Deuss zou, aldus Quote, op de dodenlijst van de KGB terecht zijn gekomen. Hij slaagt erin de rimpels glad te strijken en weer vriendjes te worden met de Russen.

Volledig scherm Het kasteeltje aan de Meerwijkselaan, even voorbij landgoed de Watermeerwijk. © Paul Rapp

Best knap toch?

Deuss is klaarblijkelijk een kei in relatiebeheer. Zo heeft hij even later innige contacten in Kazachstan, waar hij ook olie koopt. Volgens het Financieel Dagblad lopen de betalingen via Oman, waar Deuss, zo stellen verschillende bronnen, directeur van het staatsbedrijf Oman Oil was. Als Deuss een eigen oliepijpleiding voor de export van olie uit Kazachstan voor elkaar lijkt te krijgen, beweegt oliemaatschappij Chevron de Amerikaanse president Bill Clinton tot ingrijpen. Die stuurt, jawel, zijn vicepresident Al Gore naar Oman: Deuss wordt uitgekocht.

Hij had zelf ook een bank?

Ja. Deuss richt in 1973 de First Curaçao International Bank (FCIB) op. Die is eerst voor zijn eigen bedrijven. Later verricht de bank ook werkzaamheden voor derden. Dat mondt in 2006 uit in de arrestatie van Deuss (op de verdenking van witwassen) in Bermuda. Tegen betaling van een fikse borgsom wordt hij daar vrijgelaten, een week later wordt hij bij aankomst op Schiphol opnieuw in de boeien geslagen.

En veroordeeld zeker?

Nou, nee. Wel worden John en zus en zakenpartner Tineke door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot een boete van 327.000 euro en zes maanden voorwaardelijk, maar dat is alleen vanwege het verrichten van bankdiensten vanuit het kasteeltje aan de Meerwijkselaan, zonder zich onder toezicht gesteld te hebben van de Nederlandsche Bank. Een procedurele tik op de vingers zogezegd. De parallel lopende strafrechtelijke vervolging wegens witwassen wordt een jaar later, in 2013, gestaakt nadat broer en zus een schikking treffen met het Openbaar Ministerie van 34,5 miljoen, een van de hoogste schikkingen ooit.

En nu?

John Deuss heeft inmiddels de leeftijd bereikt waarop een mens milder wordt. In 2018 althans kwam hij in contact met de gemeente Berg en Dal met een plan om te bouwen in het landgoed Watermeerwijk in Berg en Dal. De gemeente concludeerde: ‘In het verleden hebben de gemeente en de eigenaar van het landgoed Watermeerwijk een moeizame relatie gehad. Maar de eigenaar heeft aangegeven daar een streep onder te willen zetten.’