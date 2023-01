Kaartverkoop De Treffers voor bekerduel met Cambuur loopt storm: ‘Rijen dik in de kantine’

De tweededivisionist rekent tegen Cambuur op tweeduizend toeschouwers. Dat zijn er zeshonderd meer dan in oktober tegen RKC Waalwijk in de eerste ronde van het landelijke bekertoernooi.



,,De laatste voorverkoop voor Cambuur was maandagavond. Dikke rijen stonden er in de kantine”, meldt secretaris John Meeuwsen van De Treffers. ,,Duizend kaarten zijn er al verkocht. En daar komt de kassaverkoop vlak voor de wedstrijd nog bij.”

De wedstrijd leeft. En dat heeft volgens Meeuwsen niet alleen te maken met de opponent, een ploeg uit de eredivisie. ,,Er heerst een positieve vibe rondom de club doordat we meedraaien in de top van de tweede divisie. Ik merk dat iedereen deel wil uitmaken van het momentum. De competitiewedstrijden zijn daar het voorbeeld van. In vergelijking met voorgaande jaren zijn er telkens gewoon een paar honderd toeschouwers meer.”

Schermutselingen

Voor De Treffers is het duel met Cambuur wel anders aan dan zo’n competitiewedstrijd. Ook op organisatorisch vlak. ,,We hebben opgeschaald in veiligheid. Lering getrokken uit de duels met RKC en Quick Boys, toen er schermutselingen hebben plaatsgevonden, en veelvuldig overleg gehad met de politie.



,,Op het sportpark hebben we voor de supporters van Cambuur een aparte ingang gecreëerd en een afscheiding gemaakt op de statribune. Er zijn straks 25 stewards inclusief die van Cambuur. Bij een reguliere competitiewedstrijd zijn er maar zeven.”

De Treffers haalt ook (de gestopte) mascotte Doerak weer van stal. Meeuwsen: ,,Voor de vereniging is dit een speciale wedstrijd, een extraatje. We willen er een mooi voetbalfeest van maken.”

