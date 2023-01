Kassa rinkelt voor De Treffers: dit heeft de amateurclub al verdiend in de KNVB-beker

Entreegelden

Ga maar na: in de eerste ronde tegen RKC Waalwijk (2-0) in oktober waren er 1400 toeschouwers op het eigen Sportpark Zuid, tegen Cambuur 900 meer. Dat levert De Treffers naast entreegelden (dik 25.000 euro is de grove schatting) ook nog kantineomzet op. Beide inkomsten hoeft de club niet te delen met de uitploeg.

,,We doen geen uitspraken over onze inkomsten en uitgaven, maar de penningmeester is blij”, reageert secretaris John Meeuwsen van De Treffers. ,,Na de afgelopen coronajaren is dit een sportief én financieel goed seizoen. Al moeten we niet vergeten dat we door het toernooi ook een extra kostenpost hebben voor materieel en personeel dat we moesten inhuren: stewards, beveiligers en verkeersregelaars.” De Treffers is ook meer geld kwijt aan spelers en staf. Die hebben (beker)bonussen in hun contract staan.