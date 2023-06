Keti Koti in Afrika Museum: in de saamhorigheid voel je ook de pijn

‘Professio­ne­le aanpak’ Spes/VIOS betaalt zich uit

In de kortst mogelijke tijd van het laagste niveau naar de landstitel. Spes/VIOS staat zondag in Schaijk in de landelijke veldkorfbalfinale tegenover Rosolo. Dat doen de vrouwen uit Milsbeek en Ottersum met een selectie die vier jaar geleden grotendeels nog in de eerste klasse actief was.