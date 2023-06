Kortsluiting lijkt oorzaak van brand zorginstelling: ‘Geschrokken, maar heel blij dat iedereen snel buiten stond’

We denken vaak onterecht dat we goed kunnen zwemmen: ‘Blijf oefenen’

Met de warmte van de afgelopen weken springen we vaak het water in om af te koelen. Dat leidt - helaas - ook al tot de nodige ongelukken. Zo verdronk vorige week een 54-jarige man in Eersel en in Alblasserdam kwam Chiara (13) om het leven. De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) ziet dat sommige mensen de omstandigheden van het water onderschatten en hun zwemcapaciteiten óverschatten. ,,Zwemles is altijd een goed idee, daar is het nooit te laat voor”, zegt Marin Mulder van de zwembond.